لجنة نيابية عراقية للتحقيق في أحداث قرية پلكانه

أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل حداد،الأحد، تشكيل لجنة برلمانية مؤلفة من أعضاء البرلمان العراقي عن محافظة كركوك وممثلين عن لجنة الأمن والدفاع النيابية ولجنة الزراعة النيابية، للتحقيق في أحداث قرية پلكانة بمحافظة كركوك.

د. بشير حداد

وبحسب القرار الصادر عن نائب رئيس مجلس النواب العراقي، فإن عمل اللجنة يشمل التحقيق في التوترات الأخيرة في قرية پلكانه التابعة لناحية سرگران بمحافظة كركوك، وكذلك محافظتي صلاح الدين وديالى، بسبب العقود الزراعية التي تم إصدارها وقدوم العرب الوافدين وطرد السكان الكورد من منازلهم وأراضيهم وترهيبهم من خلال القوات العسكرية المتمركزة في المنطقة.

وقال الدكتور بشير حداد، إن على اللجنة التحقيق في الأمر بأسرع وقت ممكن ورفع تقريرها إلى رئاسة مجلس النواب العراقي، ليتسنى لها مناقشة الأمر مع الحكومة الاتحادية والوزارات المعنية ومحاولة حلها.

ودعا حداد كلاً من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية لحل قضية المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، لا سيما محافظة كركوك ومنطقة خانقين في محافظة ديالى وطوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين، مشيراً إلى أن بقاء هذه المشاكل دون حل يزيد من تعقيد أوضاع تلك المناطق ويصعد خطر الإرهاب على سكان المنطقة.