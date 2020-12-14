منظمات بيئية ومهنية قلقة من مخاطر الصيد الجائر للطيور المهاجرة على التنوع الأحيائي في بيئة الأهوار

ذي قار / حسين العامل

حذّرت منظمات بيئية ومهنية من مخاطر الصيد الجائر للطيور المهاجرة على التنوع الأحيائي في مناطق أهوار جنوبي العراق ، وفيما بينت أن الصيادين اخذوا يستخدمون تقنيات وأجهزة حديثة تحوي نغمات صوتية لاستدراج الطيور وصيدها ببنادق الصيد ، دعت الى تشديد الرقابة على الأسواق المحلية المتاجرة بأدوات الصيد الجائر ومنع بيع الطيور المهاجرة.

وقال رئيس جمعية الصيادين في هور السناف، ناجي أرحيم حسن السعيدي لـ (المدى) إن ” الطيور المهاجرة أخذت تصل الى مناطق الأهوار مع حلول موسم هجرتها الى المناطق الدافئة”، واستدرك ” إلا أن الصيد الجائر استقبلها بالموت”.

وأوضح السعيدي إن ” الصيادين بعد أن كانوا يستخدمون مادة الخردل السامّة ومواد كيمياوية وشباك كبيرة في اصطياد الطيور المهاجرة أخذوا اليوم يستخدمون التقنية الحديثة في عملية الصيد ” ، مبيناً أن ” الصيادين يستخدمون حالياً جهازاً صوتياً يحوي 35 نغمة من أصوات الطيور لغرض استدراجها واصطيادها ببنادق الصيد”.

وأردف رئيس جمعية الصيادين أن ” الطيور المستهدفة تتمثل بدجاج الماء والغرنوك (الفلامينكو) والخضيري والكوشر والغوصي والحذاف وأبو زلة وغيرها”، داعياً “الجهات المعنية الى منع استيراد مثل هذه الأجهزة ووضع ضوابط مشدّدة على استيراد بنادق الصيد واعتدتها والحد من المتاجرة فيها “.

وحذّر السعيدي من انعكاس الصيد الجائر على التنوع الأحيائي في مناطق الاهوار ناهيك عن تاثيره على الموارد الاقتصادية للسكان المحليين”، مقترحاً ” تشكيل غرفة عمليات خاصة في مناطق الأهوار تتولى معالجة مظاهر الصيد الجائر للطيور المهاجرة والأسماك، مشترطاً أن تضمّ عناصر نزيهة، وأن تُدعم بصلاحيات واسعة من قبل رئاسة الوزراء والمرجعية الدينية، لتتمكن من التخلص من مظاهر الصيد الجائر”.

وبدوره قال مدير مكتب منظمة طبيعة العراق في مناطق الأهوار المهندس جاسم الأسدي للمدى إن ” مناطق الأهوار في الوقت الراهن بوضع مائي جيدة فمناسيب المياه فيها بحدود متر و 60 سنتمتراً “، وأردف أن هذا الاستقرار المائي أبعد مخاطر الجفاف عن معظم مناطق الأهوار وجعل الاسماك وفيرة وأنعش مهنة صيد الأسماك “.

وعن الطيور المهاجرة قال الاسدي إن ” الطيور المهاجرة أخذت تدخل مناطق الأهوار ضمن موسم هجرتها من المناطق الباردة الى المناطق الدافئة في أهوار العراق”، واستدرك أن ” أعداد الطيور المهاجرة أأخذت تتناقص في أهوار الناصرية فالبركة البغدادية على سبيل المثال كانت تضم أكثر من 18 ألف طائر في السابق أما الآن فهي تكاد تخلو من الطيور بسبب الصيد الجائر وأصوات محركات الزوارق ناهيك عن حركة مربي الجاموس” .

وأضاف مدير مكتب منظمة طبيعة العراق أن ” هذه الطيور ورغم قلتها تتعرض حالياً لعمليات صيد جائر تهدد التنوع الأحيائي “، محذراً ” من مخاطر الصيد الجائر على الطيور والأسماك ولا سيما الأنواع المهددة بالانقراض”.

وأضاف الاسدي إن ” على الشرطة البيئية أن تُفعل دورها وتتحرك للحد من مظاهر الصيد الجائر والنشاطات البشرية التي تشكل مخاطر على البيئة والطيور والثروة السمكية”، مشدداً على أهمية أن ” تقوم الشرطة البيئية بتسيير دوريات في داخل الأهوار ومراقبة الأسواق المحلية التي تتاجر بالطيور المهاجرة وعدم الاكتفاء بتواجدها في داخل المدن المتاخمة للأهوار”.

وشدّد مدير مكتب منظمة طبيعة العراق على أهمية تطبيق قانون حماية الحيوانات البرية رقم (17) لسنة 2010 على المخالفين لقوانين الصيد.

تنصّ المادة ثانياً من قانون حماية الحيوانات البرية رقم (17) لسنة 2010 (تعد الحيوانات البرية ثروة وطنية وعلى المواطنين والجهات الرسمية حمايتها وتجنب إيذائها أو الاعتداء عليها ولا يجوز صيدها إلا لأغراض التجارب العلمية بعد الحصول على الموافقات الأصولية وفق أحكام هذا القانون.

وتعد هجرة الطيور حالة مستدامة في أهوار جنوبي العراق، حيث تهاجر ملايين الطيور من سيبريا والصين وروسيا والبلدان الأوروبية الى مناطق الأهوار في جنوبي العراق في نهاية شهر تشرين الأول. وقد اعتاد السكان المحليين صيد تلك الطيور للغذاء وكمورد اقتصادي منذ القدم، إلا أن الأعوام الأخيرة، شهدت مظاهر سلبية في عملية الصيد من خلال استخدام السموم والمبيدات الكيمياوية والشباك ذات العقد الصغيرة.

ويستخدم الصيادون عدة أنواع من الطرق والوسائل لصيد الطيور المهاجرة من بينها شباك صيد يطلق عليها محلياً اسم (الدوش) وهي تنصب على مساحات واسعة وتستهدف أعداداً كبيرة من الطيور قد تصل الى المئات والآلاف من الطيور ، ناهيك عن استخدام البنادق ومادة الخردل السامة والأجهزة الصوتية، ويعد صيد الطيور بالشباك والبنادق أهون من صيدها بالمواد السامّة والمبيدات الكيمياوية التي تؤثر في صحة وحياة الإنسان وتؤدي الى إصابته بأمراض خطيرة ومستعصية عند استهلاك لحوم تلك الطيور.

وتشكّل الأهوار خُمس مساحة محافظة ذي قار، مركزها مدينة الناصرية، وتتوزع على عشر وحدات إدارية من أصل 20 تضمّها المحافظة، إذ تقدر مساحة أهوار الناصرية قبل تجفيفها مطلع تسعينيات القرن الماضي، بمليون و48 ألف دونم، في حين تبلغ المساحة التي أعيد غمرها بالمياه بعد عام 2003 نحو 50 بالمئة من مجمل المساحة الكلية لأهوار الناصرية.