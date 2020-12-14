واوية ألعراق:
بداية أعتذر من المثقفين الكرام على بعض الأشارات التي تناسب المتحاصصين فقط .. و لسياق الكلام و اللهجة العراقية الدارجة و لإيصال الفكرة بوضوح و بساطة فقط:
الحكاية:
يكلك .. اكو واوي يمر ركض من يم الاسد ويكله طاح حظك ..
ويمر مرة ثانية ويكله طاح حظك ويركض ..
ويمر مرة ثالثة ويعيدها على الاسد , والاسد ساكت ما يرد عليه ..📷📷
اجه النمر وكعد بصف الاسد ..
جان يجي الواوي طاير ويصيح على الاسد “طاح حظك”..
النمر استغرب وسال الاسد :- شبيه هذا الواوي ؟
الاسد جاوب :- ما عليك منه خل يولي !
النمر كال :- والله إذا مر مرة ثانية وعادهه وتجاوز .. إلا الزمه والعن والديه ..
الواوي افتر مرة ثانية ورجع يركض وصاح على الاسد ” طاح حظك ” ..
جان يكمز النمر ويركض ورا الواوي .
الواوي ختل بحفرة بوابتها واسعة لكن مخرجها ضيق كلش .
فالنمر عصى بالحفرة و ما كدر يطلع مثل الواوي .
الواوي حصره حصره للنمر و سواله … شغلات عجيبة و غريبة ..ههههه ما تنحجي!!
وره ساعتين طلع النمر من الحفرة و رجع كعد يم الاسد و سكت ما حجه شي ..
جان يجي الواوي ركض و صاح ” طاح حظكم “
باوع الاسد على النمر و كاله : ها ولك ؟ بس لا وداك لنفس الحفرة و خلاها بيك !؟📷📷
إيه يامولاي الاسد .. سواها و الله و خلاها للضاليين هالملعون.
رباّط السالفة
ما وصيكم الإنتخابات قربت عود هم رجعوا لنفس صندوق الاقتراع وانتخبوهم هالواوية الحرامية!!!؟
و حطو راسكم بالحفرة ترة يصير بيكم مثل ما صار بالنمر و الأسد
ديروا بالكم ابوي ابوي تره هآلمرة يلبسون ثوب جديد و ياهم ربع يشكون بلا رحمة !!؟
حكمة كونية: [لا تنتخبوا إلا الذي يتعهد بمُقاضاة 500 رئيس فاسد كبير مع 5000 ذيل فاسد وإلا فآلبقية ستحترق أيضا].
ألعارف ألحكيم عزيز حميد مجيد