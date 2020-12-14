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وزير صحة كوردستان : انخفاض الإصابات بكورونا لايعني تخفيف الالتزام بإجراءات الوقاية

كشف وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الاثنين ، عن انخفاض ملحوظ في اعداد الإصابات بكورونا في الإقليم ، وفيما شدد على ان ذلك لايعني تخفيف إجراءات الوقاية من الوباء ، أشار الى دعم رئيس حكومة إقليم كوردستان للقطاع الصحي والكوادر الصحية في الإقليم.

د.سامان برزنجي ، قال  ان وباء كورونا مازال يشكل خطراً ، على الرغم من انخفاض اعداد الإصابات به خلال الأيام القليلة الماضية في إقليم كوردستان ، داعياً المواطنين الى التقيد والالتزام التام باجراءات الوقاية ، مشدداً على ان الالتزام بهذه الإجراءات يقف وراء انخفاض الإصابات .

وقال د.برزنجي ، ان الإصابات بالوباء على مستوى العالم مازال في ارتفاع لذلك من الضروري الاستمرار في تطبيق إجراءات الوقاية منه ، مشيراً الى دعم حكومة إقليم كوردستان ورئيس الوزراء مسرور بارزاني لوزارة الصحة والقطاع الصحي والكوادر الصحية في الإقليم .

وكان إقليم كوردستان قد سجل مؤخراً انخفاضاً ملحوظاً في الإصابات بوباء كورونا اثر إجراءات الوقاية التي اتخذتها وزارة الصحة والتزام المواطنين بهذه الإجراءات .

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