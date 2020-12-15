استبعاد الشركة الصينية عن ميناء الفاو الكبير والعقد يقترب من دايوو

اخيراً، اتفقت الجهات المعنية على احالة مشروع ميناء الفاو الكبير الى شركة دايوو الكورية بعدما توصلت الى ان الشركة الصينية ليست مختصة بتشييد هذا النوع من المنشآت.

واكدت الجهات المعنية أن شركة “دايوو” الكورية قد درست المشروع من جميع جوانبه ولم يبق سوى التنفيذ.

وأعلنت الشركة العامة للموانئ، أمس، استبعاد الشركة الصينية من المنافسة واختيار شركة “دايوو” الكورية بعقد تنفيذ ميناء الفاو الكبير.

وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي إن “قرار 63 لسنة 2019 الذي يحيل العمل وصيغة العرض الوحيد الى شركة دايوو الكورية، حيث لا يمكن تخطي هذا القرار”، لافتا الى أن “الشركة الصينية لم تتقدم بشكل رسمي وتم استبعادها لعدم تخصصها في بناء الموانئ”.

وأضاف أن “شركة دايوو الكورية هي التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير”، مبينا أن “الشروع بتنفيذ العمل من قبل شركة دايوو الكورية سيتم بعد الإقرار داخل مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة”.

وفي سياق متصل أكدت وزارة النقل، دعم أعضاء مجلس النواب للعرض المقدم من شركة دايوو الكورية بشأن ميناء الفاو.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، إن “الوزارة حصلت على دعم من أعضاء مجلس النواب بشأن العرض المقدم من شركة دايوو الكورية بشأن الشروع بميناء الفاو الكبير”.

وأضافت أن “الشركة الصينية تعمل في مجال الناقل الكهربائي وغير مختصة ببناء الموانئ”.

من جانبها، أعلنت الحكومة المحلية في البصرة عن حسم المفاوضات من قبل وزارة النقل بشأن التنفيذ لصالح شركة دايوو الكورية وبانتظار تصويت مجلس الوزراء على ذلك.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة البصرة معين الحسن إن “وزارة النقل حسمت مع الشركات المنفذة للعقود الخمسة في ميناء الفاو الكبير وأعلنت أن الشركة الصينية تعتبر غير مختصة بإنشاء المشاريع المراد إقامتها بميناء الفاو وكذلك لا تحمل أي تخويل رسمي من الحكومة الصينية من اجل التفاوض والتنافس لغرض الحصول على عقود إنشاء المشاريع الخمسة في الميناء المذكور”. وأضاف الحسن أن “الحكومة المحلية تتابع وبدقة عالية خطوات توقيع عقود مشاريع ميناء الفاو الكبير ما سينعكس ذلك إيجاباً على المحافظة وواقعها الاقتصادي”.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت، قبل مدة، استمرار المفاوضات مع شركة دايوو الكورية.

وقال المتحدث باسم الوزارة فالح هادي لـ(المدى) حينها، إن المفاوضات مستمرة مع شركة دايوو الكورية وقد تستغرق المزيد من الوقت، “لأن بناء خمسة مشاريع عملاقة وميناء مكون من 5 أرصفة بعمق 19.80 مترا ليس بالأمر الهين”.

وأضاف أن “الخلافات مع الشركة كانت تتمحور حول الكلف المالية للمشروع وأن الشركة مؤخراً خفضت 150 مليون دولار من الكلفة الكلية للمشروع لتصبح 2.6 مليار دولار”.

ولفت هادي إلى أن وزارته تلقت عرضاً من شركة صينية لبناء الميناء الكبير، وأن الكوادر الفنية في الوزارة تدرس هذا العرض، لكن المتحدث باسم وزارة النقل أكد أن الأفضلية بالنسبة للوزارة هي باتجاه شركة دايوو لما يميزها عن الشركة الصينية من حيث المعدات المنصوبة في الميناء فضلاً عن حصولها على استثناء من شروط العقود الحكومية في زمن الحكومة السابقة.