الخطوط الجوية تصدر توضيحا بشأن الموقف المالي والحديث عن تحولها لشركة خاسرة

اصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية، الاثنين، توضيحا بشأن الموقف المالي الحديث عن تحولها لشركة خاسرة، مشيرة الى ان عملها يجري بانسيابية عالية.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية حسين جليل في بيان “بخصوص الاخبار المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات الاخبارية حول الموقف المالي للخطوط الجوية العراقية وهل هي تحولت الى شركة خاسرة، فأن بعض الوكالات فهمت الكلام بصورة غير صحيحة حيث كان قصد الوزير ان الشركة تعرضت لخسارة جراء جائحة كورونا وليس انها شركة خاسرة”.

واضاف ان “عمل الخطوط الجوية العراقية في الوقت الحالي يجري بانسيابية عالية بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة النقل وادارة الشركة والتركيز ينصب على تشغيل عدد من الوجهات التي توقفت بعد كوفيد19 وبالفعل حيث اصبح جدول رحلاتنا اليومي يتضمن تنفيذ اكثر من 44 رحلة مباشرة لمختلف القطاعات المحلية والاقليمية والدولية وبنسب امتلاء جيدة جدا”.

وتابع “ابتداء من يوم غد نباشر بتشغيل خطوط مباشرة الى قطاعات اخرى وفي مقدمتها تشغيل الرحلات المباشرة الى خمس قطاعات في اوربا وهي برلين ودسلدورف ولندن وفرانكفورت وكوبنهاكن اضافة الى زيادة عدد الرحلات الى القطاعات ذات الاقبال الواسع من قبل المسافرين ك‍تركيا وايران وبيروت وعمان والقاهرة ودلهي وقطاعات اخرى”.

وأعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، في 5 كانون الاول 2020، أن الخطوط الجوية العراقية، بدأت تتحول منذ أربعة أشهر إلى “شركة خاسرة”، جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا، فيما أشار إلى أن وزارته لم تسجل إعلان إفلاس لأي شركة طيران عراقية خاصة.