الدولار يرتفع.. وخسائر التلاعب تخطت الـ27 مليار دينار أمس

ارتفعت قيمة الدولار مقابل الدينار، يوم أمس، إذ وصل سعر بدل الـ100 دولار الى أكثر من 130 الف دينار في بعض الصيرفات.

وقدمت لجنة النزاهة النيابية، امس الاثنين، رقماً صادماً في ما يخص خسارة العراق من مزاد الدولار.

وقال نائب رئيس اللجنة خالد الجشعمي في تدوينة تابعتها (المدى)، إن “خسارة العراق من مزاد العملة فقط ليوم (الاثنين) بلغت اكثر من 27 مليار دينار”.

وكشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب محمد صاحب الدراجي، أن ربح فرق بيع الدولار بين البنك المركزي والسوق هو 25 مليار دينار عراقي في اليوم الواحد.

وقال الدراجي في تدوينة تابعتها (المدى): “اليوم مبيعات البنك المركزي 230 مليون دولار، وأن فرق سعر البيع بين البنك والسوق هو 110 دينار لكل دولار مما يعني أن الربح 25 مليار دينار بيوم واحد!”.

وأضاف، “من المفترض أن أي تغيير في سعر الصرف يجب أن يكون من خلال البنك المركزي حتى تستفيد منه الدولة والمواطن وليس من خلال تجار العملة كي يستفيدوا هم ومن وراءهم”، خاتما كلامه بـ “كافي عيب”.

وكان الدراجي، قد كشف أواخر تشرين الثاني، أنه لجأ الى القضاء تجاه “مزاد العملة” لما فيه من هدر واستنزاف وتهريب للعملة الصعبة.