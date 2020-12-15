الزراعة تعلن رفع المنع عن حركة نقل محصول الذرة الصفراء بين المحافظات

اعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن رفع المنع عن حركة نقل محصول الذرة الصفراء بين المحافظات باستنثناء اقليم كردستان.

وقالت الوزارة في بيان إنه “تقرر رفع المنع المفروض على حركة نقل محصول الذرة الصفراء (العرانيس)، وبدء استلام الكميات المنتجة منه من قبل المعامل التابعة لشركة مابين النهرين العامة للبذور، والشركة العراقية لانتاج البذور”.

وأضافت أن “الحاجة قد برزت إلى نقل كميات من المحصول المذكور من محافظة إلى أخرى وحسب الطاقات الخزنية المتوفرة في المعامل، لذا قررنا رفع المنع عن حركة محصول الذرة الصفراء (العرانيس) بين محافظات العراق كافة عدا (اقليم كردستان)”.