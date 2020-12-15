الشروع بعملية أمنية لغلق النوادي الليلية ومخازن المشروبات الكحولية غير المرخصة في بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، الشروع بعملية امنية لغلق النوادي الليلية غير المرخصة في بغداد.

وافاد بيان للوكالة بان”عملية امنية انطلقت لغلق القاعات والنوادي الليلية ومخازن بيع المشروبات الكحولية الغير مرخصة في بغداد”.

واشار البيان انه “تنفيذا لتوجيهات المراجع وقاضي التحقيق بشأن غلق القاعات و النوادي الليلية والمحلات الخاصة ببيع المشروبات الكحولية غير المجازة، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الامن السياحي في وزارة الداخلية عملية امنية أسفرت عن غلق (٩١) موقعا من هذه الاماكن”.

واضاف البيان ان تلك الاماكن لاتحمل موافقة رسمية بممارسة المهنة ومخالفة للتعليمات والضوابط القانونية بمناطق متفرقة من بغداد كما القت القبض على مالكيها .حيث اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية”.