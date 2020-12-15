المالية النيابية: موازنة 2021 ستؤمن رواتب الموظفين لعام كامل

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، تأمين رواتب الموظفين خلال العام المقبل في 2021.

ونقلت وكالة الانباء العراقية “واع” عن عضو اللجنة جمال كوجر قوله، إن “الموازنة العامة للعام 2021 ستؤمن جميع وراتب الموظفين خلال عام كامل”.

واشار الى ان “هناك ثلاث قضايا أخرت التصويت على قانون الموازنة وارسالها الى مجلس النواب الأولى نسبة العجز الكبيرة والعمل على تخفيضها”.

وبين كوجر، ان “القضية الثانية هو انتظار حصول اتفاق بين بغداد وأربيل حول المستحقات المالية وتسليم الإيرادات من قبل الإقليم”، مشيرا الى ان القضية الثالثة هو التوافق السياسي حول قانون الموازنة لضمان تمريرها داخل البرلمان”.