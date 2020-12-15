المرور: سوف يتم إلغاء الحجز عبر النافذة الإلكترونية بعد هذا الاجراء

اعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، عن قرب إلغاء الحجز عبر النافذة الإلكترونية.

وقال مدير المرور اللواء طارق اسماعيل في تصريح انه “سوف يتم إلغاء الحجز عبر النافذة الإلكترونية بعد ان يتم سحب زخم المعاملات في مجمعات التسجيل”.