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رئيس اللجنة المالية النيابية: 6 آلاف مشروع متلكئ في عموم العراق

اعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، الاثنين، ان بحدود ستة آلاف مشروع متلكئ في عموم البلد، كاشفا عن القيمة الاجمالية لاكمالها والتي تبلغ نحو 126 ترليون دينار.

ونقلت صحيفة الصباح الحكومية، عن الجبوري قوله، “بلغت القيمة التقديرية لاستكمال المشاريع المتلكئة في عموم البلاد، 126 ترليون دينار”.

وأوضح الجبوري أن “نحو ستة آلاف مشروع متلكئ في عموم البلد”، عادا المبلغ المقدر لاكمالها كبيراً جداً اذا ما قورن بالازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها العراق في الوقت الحالي، ما يجعل من الصعب استكمالها خلال المرحلة المقبلة”.

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