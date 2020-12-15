متنبئ جوي: طقس ممطر في جميع مناطق البلد

رجح المتنبئ الجوي محمد علي، أن هناك منخفضا جويا مدمجا سيؤثر بمناطق مختلفة في البلاد، فيما توقع سقوط امطار.

وكتب محمد علي، على صفحته في (فيسبوك)، إن “منخفضا جويا (جبهي حركي) مدمجا ينتج عن التقاء منخفضي البحر الاحمر والبحر المتوسط، سيعمل على تكوين حالة عدم استقرار متوسطة الفعالية في مناطق شمالي البلاد وشمالي المنطقة الوسطى وبصورة أقل في باقي مناطق البلاد”.

وتوقع علي: “سقوط زخات المطر في مناطق غرب الرطبة والقائم وتمتد إلى باقي مدن الانبار تدريجيا، وتكون الحالة ذات طابع ديمي مستمر في شمالي المحافظة وطابع مزني رعدي في باقي المدن التابعة للانبار”.

وأوضح أن “المطر سيكون متوسطا في غربي نينوى وغزيرا بشرقيها، اما دهوك ستشهد غزارة بالامطار، وستكون الامطار متوسطة في أربيل، وغزيرة في السليمانية، وفي صلاح الدين متوسطة وغزيرة في الشرقاط وتكريت والعلم باتجاه الحويجة”.

وتابع، أن “الامطار في ديالى ستكون متوسطة وغزيرة شرقيها، وفي بغداد خفيفة ومتوسطة وتغزر أحيانا على فترات، وفي واسط خفيفة وتشتد أحيانا على فترات، وفي بابل خفيفة ومتوسطة ببعض المناطق خاصة الشمالية، وفي كربلاء خفيفة متوسطة ببعض المناطق، وفي الديوانية خفيفة متوسطة بغربيها، وفي النجف خفيفة متوسطة أحيانا على فترات”.

وتوقع المتنبئ الجوي أن تشهد “محافظات المثنى، ذي قار، ميسان، البصرة امطارا تتراوح بين خفيفة ومتوسطة”، مشيراً إلى “احتمالية تساقط الثلوج على المرتفعات في المناطق الشمالية من البلاد”.