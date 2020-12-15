نائب سابق يدعو البرلمان العراقي لمنع استغلال تبليط الشوارع ضمن الدعاية الانتخابية

دعا النائب السابق عن محافظة ميسان عدنان الدنبوس، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب إلى منع أعضائه من استغلال تبليط الشوارع والأمور الخدمية الأخرى ضمن الدعاية الانتخابية للوصول إلى أصوات الناخبين.

وأوضح الدنبوس أن «دور عضو مجلس النواب هو تشريعي ورقابي، فهو إما يشرع القوانين أو يقوم بمهام مراقبة أداء الحكومة ودوائرها من خلال استضافة أو استجواب المسؤولين، وهو غير معني بتبليط الشوارع وإصلاح المحولات الكهربائية أو افتتاح المشاريع».

عدنان الدنبوس

لافتاً إلى أن «بعض أعضاء البرلمان أصبحوا يعملون كمعقبين في دوائر الدولة وهم يمارسون الضغوط ويستغلون منصبهم لاستخدام تلك الدوائر كدعاية انتخابية لهم خارج الضوابط الدستورية والقانونية التي منعت هكذا أعمال».

وكان مصدر مطلع قد كشف السبت الماضي، عن تفاصيل مشاجرة اندلعت بين نائبين في قضاء أبو غريب غربي العاصمة العراقية بغداد بسبب تبليط شارع.

وقال المصدر، إن «النائبين طلال الزوبعي وكريم أبو سودة تصادف وجودهما في منطقة الحصوة التابعة لقضاء أبو غريب غربي بغداد، وبعدها حدث تبادل الشتائم وصولا إلى المشاجرة بين الحمايات بالسلاح وإطلاق العيارات النارية».

وأضاف، أن «السبب يعود إلى رغبة كل منهما في متابعة تبليط شارع في المنطقة».