نيمار يُوجه رسالة لميسي قبل مواجهة الابطال: “سنلتقي قريباً ياصديقي”

وجه النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان، رسالة مُميزة للغاية لزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي، وذلك قبل مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا.

وكانت قرعة دور ثُمن نهائي دوري الأبطال قد أوقعت باريس سان جيرمان مع برشلونة، لتكون تلك هي المُواجهة الأولى بين نيمار وفريقه السابق بعد رحيله عن قلعة الكتلان في 2017 في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو.

ونشر نيمار، عبر حسابه على تويتر، صورة تجمعه مع ميسي أثناء تتويجه بالكرة الذهبية، وكتب عليها قائلاً ،”سنلتقي قريباً يا صديقي”

وكان نيمار قد أعلن صراحةً رغبته في اللعب من جديد مع ميسي الموسم المقبل، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات حول الوجهة التي يُمكن أن تجمع بين النجمين من جديد.

وسيستضيف ملعب كامب نو مُباراة الذهاب بين الفريقين يوم السادس عشر من شباط، قبل أن يحتضن ملعب حديقة الأمراء لقاء العودة بين الكبيرين في باريس، وذلك يوم 10 آذار.