هوشيار عبدالله يدعو النواب الذين صوتوا لكابينة الكاظمي الى مراجعة برنامجه …

الحكومي.. ويتساءل: أين الإصلاحات؟!

دعا عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله النواب الذين صوتوا لكابينة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى مراجعة برنامجه الحكومي، موجهاً تساؤلات حول الحال الذي وصل إليه الاقتصاد العراقي في ظل حكومته .

وقال في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي بموقع تويتر اليوم :” الذین صوتوا لكابينتە یجب ان یراجعوا البرنامج الحكومي للسید الكاظمي، هل هو فعلا کاتب حكومة (تنهض) بالاقتصاد العراقي او مكتوب (تنقض) الاقتصاد؟!

این البوصلة؟! این الرؤیا؟! این الاصلاحات؟! این تعظیم الایرادات؟! البنك المرکزي والسیاسة النقدیة الی این؟! “.