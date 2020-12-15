وعي تكشف عن جهة متنفذة تسيطر بنسبة 80% على المفوضية الانتخابات

شدد رئيس حركة وعي الوطنية صلاح العرباوي، الاثنين، على ضرورة اعتماد نظام شبه الرئاسي لتحقيق الاصلاح، فيما كشف عن جهة متنفذة تسيطر بنسبة 80% على المفوضية العليا للانتخابات.

وقال العرباوي في بيان ان “النظام الحالي غير منسجم مع تطلعات الشعب العراقي ويبعثر السلطة على الاحزاب ويبني عوائل باقتصاديات ولا يبني دولة ولا بد من تغييره”، مبينا “اننا نطرح انفسنا بديلا عن الاحزاب التقليدية ولدينا شباب قادرين على التصدي ونحتاج الى امرين الاول قادة جدد من شخصيات كفوءة ورؤية جديدة لادارة الدولة العراقية ومن دون ذلك لا يمكن ان ننتج دولة”.

واضاف ان “الايديولوجيات لم تعطي للشعب العراقي خبزا ولم تقدم اي حلول والدولة مفقودة”، مشيرا الى ان “الازاحة كمفهوم لمواجهة القوى التقليدية التي فشلت في الحكم ،كون الاحزاب التي استولت على الحكم منذ 2005 حتى عام 2020 مشمولة بفكرة الازاحة الجيلية”.

وتابع ان “الازاحة تستهدف الافكار والعقول التقليدية التي لم تنتج دولة”، موضحا ان “قوى سياسية تعاني من سوء افعالها السياسية وستتقلص في الانتخابات المقبلة نتيجة ممارساتها الخاطئة”.

وكشف عن “وجود جهة سياسية متنفذة تسيطر بنسبة 80 % على المفوضية بحسب ما يتداول على لسان مسؤولين فيها”، موضحا ان “القانون الانتخابي الحالي لايمكن كتلة بالحصول على اكثر من 50 مقعدا”.

وتابع ان “المكتب السياسي لحركة وعي يضم مختلف المكونات العراقية”، موضحا ان “القوى الجديدة عددها قليل جدا والمعركة مع التقليديين شرسة كونهم يسيطرون على الاعلام والسلاح والمال”.