​النزاهة البرلمانية: ميناء الفاو سيكتمل خلال 45 شهراً

أكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب، اليوم الأثنين، أن ميناء الفاو سيكتمل خلال 45 شهراً بخمسة أرصفة من أصل 90 رصيفا.

وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “الاجتماع الذي عقد في وزارة النقل بحضور لجنة النزاهة وأغلب النواب المتخصصين في لجنة الخدمات والمالية للاطلاع على التفاصيل”، مبيناً أن “الشركة الصينية ليس لها أي اختصاص بهذا الشأن”.

وأضاف، أن “عقد الشركة الصينية بالتفاوض أكثر سعرا من الشركة الكورية بتفاصيلها”، لافتا إلى “وجود أشخاص يسعون لتعطيل وتأخير ميناء الفاو”.

واشار الكلابي إلى أن “الميناء سيكتمل خلال 45 شهراً بخمسة أرصفة من أصل 90 رصيفا لكن البنى التحتية والطريق الواصل والكثير من بنى الخدمات ستكون منجزة”، مضيفاً أنه “سيكون لدينا ميناء بعمق 19 مترا و8 بالعشرة، ويستقبل بواخر من 10 آلاف الى 25 ألف حاوية”.