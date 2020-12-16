إكمال ميناء الفاو يستغرق 45 شهراً خالية من المعرقلات

سيستغرق العمل في ميناء الفاو الكبير 45 شهرا ــ في حال لم تحدث أية معرقلات.

وخلال هذه المدة ستكمل شركة “دايوو” الكورية التي تقترب من كسب المناقصة 5 أرصفة فقط من أصل 90.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي إن، الاجتماع عقد في وزارة النقل بحضور لجنة النزاهة وأغلب النواب المتخصصين في لجنة الخدمات والمالية للاطلاع على تفاصيل المشروع، مضيفاً أن الشركة الصينية ليس لها أي اختصاص بهذا الشأن ولهذا استبعدت من المشروع.

وأكد الكلابي ايضا ان عقد الشركة الصينية بالتفاوض أكثر سعرا من الشركة الكورية بتفاصيلها، مشيراً إلى وجود أشخاص يسعون لتعطيل وتأخير ميناء الفاو.

وكشف الكلابي ان “اكتمال الميناء يستغرق 45 شهراً، بخمسة أرصفة من أصل 90 رصيفا، لكن البنى التحتية والطريق الواصل والكثير من بنى الخدمات ستكون منجزة”.

وبشأن موضوع عمق الميناء المثير للجدل قال الكلابي إنه، سيكون لدينا ميناء بعمق 19 مترا و8 بالعشرة، ويستقبل بواخر من 10 آلاف الى 25 ألف حاوية.

ويجعل الميناء حال اكتماله، العراق، المحطة الرئيسة في مشروع الطريق الدولي البري والبحري “طريق الحرير” الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا، حسب وزير النقل ناصر حسين الشبلي.

ومن المتوقع أن يوفر تنفيذ (طريق الحرير) عبر العراق، آلاف الوظائف ومردودا اقتصاديا كبيرا للبلد، يوازي إيرادات النفط المالية.

وأعلنت الشركة العامة للموانئ، الاثنين، استبعاد الشركة الصينية من المنافسة واختيار شركة “دايوو” الكورية بعقد تنفيذ ميناء الفاو الكبير.

وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في تصريح نشرته (المدى) في عددها السابق إن “قرار 63 لسنة 2019 الذي يحيل العمل وصيغة العرض الوحيد الى شركة دايوو الكورية، حيث لا يمكن تخطي هذا القرار”، لافتا الى أن “الشركة الصينية لم تتقدم بشكل رسمي وتم استبعادها لعدم تخصصها في بناء الموانئ”.

وأضاف أن “شركة دايوو الكورية هي التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير”، مبينا أن “الشروع بتنفيذ العمل من قبل شركة دايوو الكورية سيتم بعد الإقرار داخل مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة”.