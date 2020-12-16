الجبهة العراقية تحذّر من مساعٍ لتكرار “سيناريو سرقة” الأصوات الانتخابية

حذّرت الجبهة العراقية، الأربعاء، من مساعٍ لتكرار “سيناريو” تزوير الانتخابات و”سرقة” الأصوات، فيما جددت تأكيدها على أهمية اعتماد البطاقة البايومترية كخيار وحيد في الانتخابات المقبلة.

وقال المتحدث باسم الجبهة النائب محمد الخالدي، خلال مؤتمر صحفي عقده داخل قبة البرلمان بحضور نواب الجبهة، إن “شفافية الانتخابات ونزاهتها لن تتحقق ما لم يتم اعتماد الاليات التي تضمن عدم تزوير اصوات الناخبين وتوجيهها الى جهات اخرى، اضافة الى عدم اعتماد اساليب اثبتت سابقا فشلها وكانت نتائجها عزوف الجماهير عن المشاركة في الانتخابات السابقة بنسب كبيرة جدا”.

وأضاف الخالدي “أننا من هذا المنطلق فقد عقدنا اجتماعا للجبهة حضره عدد من اعضاءها، ناقشنا فيه جميع التحديات التي من الممكن ان تواجه خطوات اجراء الانتخابات المبكرة وتلبية مطالب الجماهير في التغيير والاصلاح، وقد خرجنا برؤية وطنية شاملة وتضمنت في احد جوانبها اهمية اعتماد البطاقة البايومترية كخيار وحيد في الانتخابات المقبلة”.

وتابع “أننا وللاسف فقد وصلت الى مسامعنا ان هناك رغبة لدى مفوضية انتخابات باعتماد نسبة 45% من البطاقات الالكترونية في الانتخابات المقبلة بضغوط من جهات تسعى لتزوير الانتخابات بشتى الطرق، وهذا الامر ان حصل فهي شرعنة لتزوير الانتخابات ورسالة سلبية الى الشارع وتكرار لسيناريو التزوير وسرقة الاصوات”.

وأشار الخالدي إلى “أننا ضمن واجب الدفاع عن حقوق الجماهير ومطالب المتظاهرين السلميين فإننا في الجبهة العراقية، نجدد تحذيرنا من اعتماد اي نسبة من البطاقة الالكترونية ونشدد على ضرورة حصر الانتخاب بالبطاقة البايومترية وتعديل قانون الانتخابات ضمن هذا الاطار”.

واعتبر الخالدي أنه “دون ذلك فإن جميع الخيارات مطروحة امامنا وفقا للقانون والدستور للدفاع عن حقوق الشعب العراقي من خلال انجاح العملية الديمقراطية واجراء انتخابات شفافة ونزيهة وعادلة بعيدا عن نفوذ المال السياسي وسطوة المتنفذين كي لا تسرق اصوات الناخبين كما حصل بالانتخابات السابقة”.