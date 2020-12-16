المدير المفوض لشركة ماس العراق يشارك في ملتقى تجمع صناعيي العراق مع رئيس هيئة الاستثمار الوطنية.

بغداد /حسين باجي الغزي

الثلاثاء 15-12-2020-18:22.

أخذت الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية مهمة إعادة اعمار العراق وبناءه من خلال استضافة رؤوس الأموال العراقية والعربية والأجنبية لتساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى مفاصل الاقتصاد العراقي المتحول من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق حيث المنافسة وتكافؤ الفرص وتشجيع القطاع الخاص .

وتماشيا مع هذة التوجهات ألتقت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار بتجمع صناعيي العراق في مقر الهيئة مساء امس الاثنين 14-12…للتعرف عن كثب عن هموم ومطالب الاسرة الصناعية في العراق ..ونوقشت عددا من المحاور ومنها التمليك الصناعي والنهوض بالقطاع الصناعي بعد التمليك ..وحسب قانون التمليك الذي أقر في 2017.والقروض الصناعية بدون الضمانات العقارية ..والاعفاءات الجمركية للمواد الأولية والتي تلكأت بعد بروز الازمة المالية مؤخرا ،ونوقشت كذلك موضوعة منح الفيز لكوادر المشاريع الصناعية والتي تتأخر لشهور ..خصوصا وان هذه الفيز هي لجلب الخبرات والكفاءات لتشغيل هذة المشاريع ..كما طرحت تخصيص المناطق الصناعية الخاصة بهيئة الاستثمار .

السيد علي الدخيلي المدير المفوض لشركة ماس العراق وأحد أعضاء التجمع قال ان السيدة النجار أوعزت بتشكيل فريق متجانس من عشرة صناعيين من عموم صناعيي العراق ..وتحقيق اجتماعات دورية نصف شهرية في مقر الهيئة للوقوف على المعوقات وتذليلها ..وسبل الارتقاء بالصناعة العراقية .والقضاء على البطالة بتشغيل اكبر عدد ممكن من الشباب في هذة المشاريع .و سيصار الى اجتماع مع السيد رئيس الوزراء لتسليط الضوء على عمل الهيئة والرؤى الحكومية للنهوض بعملها.

وقدم الدخيلي شكره وامتنانه لجهود الهيئة وتواصلها المستمر مع الصناعيين وتذليل العقبات ..وايجاد الحلول الناجعة للنهوض بالصناعة الوطنية .

أنتهى .