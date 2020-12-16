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المرجع الخالصي: حضور السفير البريطاني الى الكاظمية يكشف كل المخطط لخداع جهال الناس

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كتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) قبل قليل على صفحته الشخصية:

حضور السفير البريطاني إلى الكاظمية المقدسة يكشف كل المخطط؛ فهو لم يأتِ لطلب الهدى من ائمته، وإنما جاء فقط ليقول: اتركوا قيم موسى والجواد، واهتموا بالمراسم الفارغة من القيم، وركزوا على الممارسات التقليدية.

انها معركة الهوية والايمان التي يحاربها هؤلاء، وكما يعلم الجميع هو من طبخ القيمة على الطريقة العراقية ليخدع جهال الناس، مع تأييده لكل ممارسة شاذة ومعارضة لقيم الفطرة السليمة مثل تأييده رفع علم المثليين في بغداد، ويكفي انه سفير الاحتلال البريطاني الأكثر بغضاً في التاريخ.

 

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