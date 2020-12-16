تقارير إسبانية تفجر مفاجأة قوية بشأن مستقبل ميسي في برشلونة

فجرت تقارير إسبانية، اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي والذي كان محورًا للتقارير الصحفية طوال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

فجرت تقارير إسبانية، اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي والذي كان محورًا للتقارير الصحفية طوال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان ميسي قد أبلغ مسؤولي برشلونة، في الميركاتو الصيفي الماضي، برغبته في مغادرة النادي الكتالوني مما أدى إلى ارتباطه بأكثر من نادِ مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وبعد سلسلة طويلة من الشد والجذب، قرر ميسي في النهاية البقاء مع البلوغرانا هذا الموسم حيث سينتهي عقده الحالي في الكامب نو في صيف 2021.

ورغم ذلك، لم تتوقف التكهنات بشأن مستقبل ميسي خاصة إنه لا يوجد أي اتفاق حتى الآن بشأن تجديد عقده.

وحسب برنامج “El Chiringuito TV” الإسباني، فإن هناك أمر طارئ قد يكون متعلقًا بمستقبل ميسي في برشلونة.

وأفاد أن المسألة تتعلق بوالد ميسي، خورخي، الذي تواجد في برشلونة الأسبوع الماضي وتحديدًا في القنصلية القطرية.

وأشار إلى أن والد ميسي كان لديه اجتماع داخل القنصلية القطرية في مدينة برشلونة بإسبانيا، دون معرفة أي تفاصيل تتعلق بذلك الاجتماع أو فحواه.

وذكر في الوقت نفسه أن الاتصالات بين ميسي مع قطر وباريس سان جيرمان تزداد بقوة مؤخرًا.

ويمتلك رجل الأعمال القطري الشهير ناصر الخليفي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وليس من المعروف ما إذا كان تواجد والد ميسي في قنصلية قطر له علاقة بمستقبل ليو وإمكانية انتقاله إلى النادي الباريسي، أم أن للأمر أبعاد أخرى.

وتسائل البرنامج عن مغزى ما نشره نيمار نجم سان جيرمان عبر إنستغرام، أمس، عندما قال لـ ميسي: “أراك قريبًا يا صديقي” وهل ما إذا كان ذلك له علاقة بالمباراة المرتقبة بين الفريقين في دوري الأبطال، أم له معنى آخر.

يُذكر أن برشلونة سيواجه باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.