شعب الصحراء ضحية المصالح الدولية، نعيم الهاشمي الخفاجي

العدالة الإنسانية في العالم جعلت شعب الصحراء الغربية التي تم ضمها للمغرب بالقوة بضاعة للأسف في بيع هذا الشعب الأصيل لمصالح تخص اعتراف أمير المؤمنين محمد الخامس في دولة بني ص ه ي و ن، بلدان المغرب العربي شمال أفريقيا كانت تحت الاحتلال الفرنسي، المغرب والجزائر وموريتانيا أعلنوا اسقلالهم قبل انسحاب فرنسا من الصحراء في خمسة عشر سنة، لم نسمع أن قوات مغربية أو جزائرية دخلت في معارك مع الجيش الفرنسي لتحرير الصحراء، انسحبت فرنسا في اليوم الثاني المغرب احتلت الصحراء وبدأت صفحة من المعارك مع ثوار البولساريوا، للاسف صدام الجرذ ومن لف لفه استخدموا مأساة شعب الصحراء لكسب مكتسبات، صدام الجرذ اعترف بدولة الصحراء عندما احتل الكويت وأرسلت المغرب قوات ضمن قوات التحالف لتحرير دولة الكويت، الآن تم إعطاء الصحراء من قبل ترمب إلى أمير المؤمنين محمد السادس مقابل فتح علاقات مع دولة اسرا……، وماعلاقة شعب الصحراء بالتطبيع؟؟؟ غالبية شعب الصحراء من الامازيغ( البربر) ومعهم قبائل عربية الكثير منهم احفاد إلى جعفر الطيار ع وعندي علاقات طيبة مع عدد منهم يقيمون في دول المنفى.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

11.12.2020