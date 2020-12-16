عندي سؤال

عصمت شاهين دوسكي

عندي سؤال .. هل وجودك حلم محال

أم أحيا في كرى عميق … وأتشبث بقشة حال ..؟

عندي سؤال …. من قتل الحب بلا قتال ..؟

من أبكى العيون … بين الأحلام والآمال ..؟

من لا يسمع المساكين في دجى الظلال ..؟

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عندي سؤال … من علمنا الركوع ..؟

من علمنا الفقر الحيرة الجهل الجوع ..؟

من يبيح لنا النفاق … ويضحك علينا في خشوع ..؟

من علمنا الصبر … وقال اتبعوني بلا رجوع

وفي النهاية نذرف …. على التراب الدموع ..؟

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عندي سؤال …. من شرب دماء النساء

والعفة والفضيلة والرحمة …. وناد الجواري بلا نداء ..؟

من يترك الطيبين … بلا نعال بلا خرقة بلا رداء

يقول : تحملوا تأملوا …شدوا على بطونكم حجارة بيضاء ..؟

يخرج على القنوات ….. يقول أنا مرسل من السماء !!

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عندي سؤال … من دنس الأرض والجنان ..؟

من هجر وشرد وأبحر …. بلا مرفأ بلا قارب بلا شطآن ..؟

من باع الأرض والإنسان …. وبطش وقتل وادفن بلا دفان ..؟

آه مِن مَن اشترى الظاهر ….. وخلى جوهر الزيتون والرمان

وحمل الكتب الإلهية خاشعا …. ولا يحفظ آية من إنجيل أو قرآن

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عندي سؤال …. من يغسل غبار الجاهلية ..؟

من يصور الحقيقة العلقمية … ويرفع راية الحرية ..؟

من حرق الخبز علنا …. ووضع البطون في فرن النرجسية ..؟

من ترك المشردين بين القمامة يلمون أشتات الرأسمالية ..؟

من نصب نفسه إلها ….. ويتسلى في عصر الديمقراطية ..؟

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عندي سؤال …. من دمر بيتي بلا مبالاة ..؟

من كسر حروفي الأبجدية ….. وقيدها في محراب الآهات ..؟

من طمع في حلمي الصغير …. واغتال مرحي أمام الفرات ..؟

بكيت وبكيت ،وبكيت …. ولا احد يسأل علي في المعاناة

أترك باقي الأسئلة لكم … عسى القادم أفضل في لحظات