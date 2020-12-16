مناشدة عاجلة لسيادة الرئيس محمود عباس بإنقاذ حياة المواطنة / نجاح خليل علي الناطور

أيعقل سيدي الرئيس من بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ووصلت من العمر ستون عاماً لا يحق لها الحياة ,ولا يحق لها حقوق الإنسان, ولا يحق يد الرحمة أن تمتد لها لإنقاذ حياتها من إمبراطور الأمراض السرطان اللعين,

سيدي الرئيس، ما دفعنا لكتابة هذه المناشدة لفخامة سيادتكم هي الحالة المرضية التي تعيشها المواطنة نجاح خليل علي الناطور,من سكان مدينة غزة التي قدرها أنها أصيبت بالمرض وانها بحاجة ماسة لتوفير العلاج الخاص بمرض السرطان وهو علاج بيولوجي فعال لوقف انتشار المرض بالجسم وفقاً لوصفة الأطباء المختصين والمعالجين والمعروفين لدى وزارة الصحة ودائرة العلاج بالخارج, وقد رفضت دائرة العلاج تغطية الدواء بحجة انه ليس من البروتوكول المعتمد لدى وزارة الصحة, وأفيد سيادتكم أن الدواء متوفر في مستشفى الحياة التخصصي بغزة، وانها مضطرة لتلقى هذه الجرعات بغزة حيث أنها من القادمين من دوله مصر ولم تحصل على الهوية حتى الآن