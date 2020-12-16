نشر قوات روسية على حدود سوريا مع العراق، نعيم الهاشمي الخفاجي

نشر قوات لدولة روسيا العظمى على الحدود السورية العراقية يضع حد لعمليات القصف الغير مبررة التي تطال القوات الأمنية العراقية من قبل القوى العظمى الداعمة للقوى الإرهابية التي تنفذ أجندات لدول استعمارية وتقاتل نيابة عنهم، انتشار القوات الأمنية في الأرض السورية التابعة لسيطرة الحكومة السورية تتم من خلال الدولة السورية والقوات الروسية، اما أكاذيب الاعلام العربي في وجود ميليشيات فارسية …..الخ فهي أكاذيب، والمثير للسخرية الاعلام العربي يصنع اخبار معارك وهمية مابين القوات الروسية وميليشيات الفرس؟؟ قصص كاذبة نسخة طبق الأصل من قصص سيف بن عمر التميمي مخترع شخصية القعقاع ومعارك ميسان ومخترع الصحابي الجليل مطر بن ثلج…..الخ، الأكاذيب ليست جديدة على العرب للاسف وقد بحث السيد مرتضى العسكري عن شخصية عبدالله بن سبأ الخيالية فوجد مائة وخمسون صحابي فضائي ليس لهم وجود.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

12.12.2020