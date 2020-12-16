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هذه المرة في كوباني .. شبيبة PKK تعتدي على مكتب حزب كوردي آخر

بعد إصدار حزب العمال الكوردستاني أوامر بحرق مقرات ومكاتب المجلس الوطني الكوردي السوري المعارض ENKS وأحزابه، قامت ما تسمى بالشبيبة الثورية التي يشرف عليها الحزب بالاعتداء على مكتب حزب كوردي آخر، مساء الثلاثاء، في غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقال مصدر كوردي مطلع من كوباني ، إن «ما تسمى بالشبيبة الثورية ألقت ثلاث زجاجات حارقة (مولوتوف) على مكتب حزب يكيتي الكوردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس) في كوباني، لكن الجيران قاموا بإخماد الحريق».

وكان مصدر كوردي مطلع قد قال في وقت سابق إن «حزب العمال الكوردستاني أصدر أوامر للشبيبة الثورية بحرق مكاتب الأحزاب الكوردية السورية بهدف ترهيبهم وإنهاء الحوارات الكوردية الكوردية الجارية»

كما قال مصدر كوردي سوري آخر لـ (باسنيوز)، إن الاعتداء على مكاتب الأحزاب السياسية الكوردية في غربي كوردستان رسالة إلى المجلس الوطني الكوردي والقوى الكوردستانية في الأجزاء الأخرى، تتعلق بالحوارات الكوردية السورية وتواجد حزب العمال في إقليم كوردستان.

ودعا المجلس الوطني الكوردي، مساء الثلاثاء، قيادة قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› إلى إيقاف الاعتداءات على مكاتبه ومقراته، محملاً الأجهزة الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD مسؤولية تلك الاعتداءات.

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