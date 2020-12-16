وزير النقل: شركة دايو ستنفذ خمسة مشاريع أساسية في ميناء الفاو

أكد وزير النقل ناصر حسين، الاربعاء، أن شركة دايو ستنفذ خمسة مشاريع أساسية في ميناء الفاو، فيما اشار الى أن موقع الميناء استراتيجي ولا يؤثر على أي ميناء آخر.

وقال حسين في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن “ميناء الفاو يمثل مستقبل الأجيال المقبلة وجميع المراحل التي مر بها ميناء الفاو في السنوات السابقة لا تؤهلنا القول بوجود ميناء”.

وأضاف أن “قرار 63 ل‍مجلس الوزراء يؤهل شركة دايو للعمل بميناء الفاو”، معتبراً أن “موقع ميناء الفاو هو استراتيجي ولا يؤثر على أي ميناء آخر”.

ولفت وزير النقل الى أن “شركة دايو ستنفذ خمسة مشاريع أساسية في ميناء الفاو ونأمل في الجلسة المقبلة ل‍مجلس الوزراء التصويت على منح الصلاحية للتوقيع مع دايو”.

وتابع أن “الوزارة أصرت على عمق 19 متراً لأنه يساعد في دخول أكبر البواخر للميناء وما حصل مع الشركة الصينية هو استئناس بالرأي فقط”، مشدداً بالقول “تغريدة السيد الصدر بشأن ميناء الفاو داعمة لإنجاز المشروع”.