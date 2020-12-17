اردوغان يريد أن يصبح إمبراطور من لاشيء، نعيم الهاشمي الخفاجي

استعمل طيب إردوغان التقية بأبشع صورها وليست التقية بالإسلام وفق حدود وشروط معينة يشهر بها المتطرفون من الحنابلة والوهابية ضد الشيعة لكنهم يستخدمونها بأبشع صورها تنافي قيم الإسلام وحتى القيم القبلية والعشائرية، إردوغان الأب الروحي لتنظيم الاخوان المتوهب تدخل واحتل أراضي عراقية وسورية وأرسل ارهابيين ليحكم سيطرته على الغرب الليبي ونجح، وأرسل تكفيرين إلى أذربيجان الشيعية لأسباب قومية ضد قوات الاحتلال الأرمني وحقق الاذريون نصر كبير وحرروا أرضهم. حضر إردوغان ليبارك للشعب الاذري هذا النصر، وبطبيعة إردوغان الطائفية تكلم ليس حبا بقصيدة للشاعر الاذري، وذكر بيت شعر من قصيدة عن نهر أراس الواقع على الحدود بين إيران وأذربيجان، خلال كلمته في عرض عسكري في باكو أول من أمس، وبحضور الرئيس الأذري إلهام علييف، ألقى إردوغان خلال الاحتفال بالانتصار على أرمينيا في قره باغ كلمة ضمّنها بيت شعر من قصيدة لمحمد إبراهيموف، الشاعر الأذربيجاني الشهير، يعبّر فيها عن الحزن بسبب «الفصل الإجباري» بين شطري نهر أراس، اللذين يقعان داخل أراضي أذربيجان وإيران، هذا الكلام رفضته إيران واستدعت السفير التركي، اذا كان إردوغان انساني مع الشعوب فعليه أيضا ينصف الشعب الكوردي الذي تم تقسيمه بين العراق وتركيا وايران، وهل إردوغان سمح للعرب في الإسكندرونة بالعودة لبلدهم الأم سوريا؟.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

12.12.2020