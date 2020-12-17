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العراق يوقع اتفاقيتين مع تركيا

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، توقيع العراق اتفاقيتين مع تركيا في المجالين الضريبي والثقافي.

وقال المكتب في بيان إن “العراق وقّع، اليوم الخميس، اتفاقيتين مع الجانب التركي، في المجالين الضريبي والثقافي، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان”.

وأوضح البيان، أن “وزير التخطيط خالد بتال النجم وقّع، مع الجانب التركي، اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي، فيما وقّع وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين”.

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