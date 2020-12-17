الكاظمي لمستثمرين أتراك: العراق مقبل بقوة على جذب الاستثمارات والخبرات التركية

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن لدى العراق كل مقوّمات النجاح لقطاع الأعمال والاستثمار، مشيراً على أن العراق “مقبل بقوة” على جذب الاستثمارات والخبرات التركية الى السوق العراقية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي التقى، اليوم الخميس، عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات التركية، وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة التركية أنقرة”.

وأضاف البيان، أن الكاظمي “بحث مع رجال الأعمال والمستثمرين سبل تسهيل إجراءات الاستثمار ورفع المعوّقات والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية، كما استمع الى أهم ما عرضه رجال الأعمال من مسائل وقضايا تسهم في تيسير عملهم في العراق”.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله إن “العراق بلد واعد ويحمل كل مقوّمات النجاح لقطاع الأعمال والاستثمار، وإنه ينظر الى تركيا باعتبارها شريكاً حقيقياً في المجال الاقتصادي على طريق تحقيق التنمية المستدامة”.

وتابع، أن “العراق جاد في فتح أبوابه أمام الاستثمار، وإنه مقبل بقوّة على جذب الاستثمارات والخبرات التركية الى السوق العراقية، لأجل توسعة قاعدة الاقتصاد العراقي في الصناعة والزراعة، وتقليل الاعتماد على النفط الخام”.