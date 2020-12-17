الكعبي: الحكومة الاتحادية لا تملك بيانات عن الإقليم

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الخميٍ، إن الحكومة الاتحادية “لا تملك أي بيانات عن الإقليم”، وفيما دعا إلى ربط رواتب موظفي كردستان بحكومة المركز، أشار إلى أن حل المشكلات بين بغداد وأربيل يكون بـ”الوضوح والشفافية”.

وذكر الكعبي خلال لقائه بممثلين عن موظفي اقليم كردستان من اساتذة ومدرسين واكاديميين، بحضور عدد من رؤساء واعضاء اللجان النيابية، ونواب من كردستان، بحسب بيان لمكتبه أن “الحكومة الاتحادية لا تملك أي بيانات دقيقة عن حجم تصدير النفط والواردات غير النفطية في الاقليم، ولا حتى الاعداد الدقيقة للموظفين والعقود الموقعة مع الشركات”.

وأبدى الكعبي، “ترحيبه بطلب عدد من اعضاء مجلس النواب بربط رواتب موظفي الاقليم بحكومة المركز، والمضي في مسألة التوطين اسوة بباقي المحافظات العراقية”.

وأضاف، أن “حل المشكلات بين حكومتي الاقليم والمركز يكون بالوضوح والشفافية في تبادل البيانات والارقام وخصوصا تلك التي تتعلق بعائدات الصادرات النفطية من الاقليم وكذلك وارادات المنافذ الحدودية وغيرها من الملفات، لإنهاء كافة التقاطعات الموجودة”.

وطالب الكعبي، بـ”الافراج عن المعتقلين خلال التظاهرات التي يشهدها الاقليم، مبدياً اسفه “لسقوط عدد من الشهداء والجرحى”.

وجدد النائب الأول لرئيس البرلمان التأكيد على ضرورة “تغليب لغة الهدوء بعيدا عن الممارسات التي تؤدي الى العنف والقمع مع اخوتنا وابنائنا من المتظاهرين في الإقليم الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة”.