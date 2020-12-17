النفط تبرق إلى الحكومة: سيطرنا على حرائق بئري كركوك

نجحت وزارة النفط باخماد حريق في بئرين نفطيين بمحافظة كركوك بعد استهدافهما بواسطة عبوات ناسفة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن العاملين في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من الشركات النفطية الوطنية تمكنوا، من إطفاء حريق البئرين النفطيين 44، 33 في حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك بوقت قياسي غير مسبوق.

بدوره بعث وزير النفط احسان عبد الجبار برقية الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد فيها ان “الجهد الوطني في الشركات النفطية وبمتابعة من قبل قيادة القطاع النفطي، تمكن من اخماد حريق البئرين النفطيين 44، 33 في حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك والسيطرة عليه بوقت قياسي غير مسبوق، بفضل الجهود الوطنية المخلصة الحريصة على حماية وتطوير الثروة النفطية”. وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، ان الوزارة سخرت في وقت سابق جميع امكاناتها لدعم واسناد الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال والجهات الساندة في الشركات النفطية، من اجل الاسراع في السيطرة على النيران واخمادها واعادة تأهيل البئرين.

ووقع انفجاران في بئري نفط غربي كركوك، في استهداف بقنبلتين، يوم 9 كانون الاول الجاري، فيما هرعت فرق الإطفاء لإخماد الحرائق الناجمة جراء الحادثة. يشار إلى أن الطاقة الانتاجية لحقل خباز النفطي تبلغ حوالي 25 ألف برميل يومياً.

وحسب مصادر أمنية، أنه لم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن التفجيرين الذين وقعا على بعد 20 كيلومترا جنوب غربي كركوك.

وأواخر تشرين الاول الماضي، تعرض أنبوب تصدير النفط الرئيس بين العراق وتركيا لتفجير تسبب بتوقف تدفق النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي.