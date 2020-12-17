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بمشاركة العديد من الشركات العلمية الراعية دائرة صحة بغداد الكرخ تختتم المؤتمر العلمي السنوي التاسع

 احمد عبد الصاحب كريم

 اختتمت دائرة صحة بغداد الكرخ المؤتمر العلمي السنوي التاسع و الذي عقد تحت شعار ( لمجتمع معافى في ظل جائحة برعاية وزير الصحة الدكتور ( حسن التميمي) و بأشراف مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب لطيف الحجامي ) و على قاعات فندق بابل في بغداد و بمشاركة مجموعة كبيرة من الشركات الراعية  وبمشاركة باحثين من جامعات و مؤسسات طبية عراقية مختلفة

 

و اوضح المدير المفوض لمكتب يونيفرسال العلمي  احد الشركات الراعية للمؤتمر الاستاذ (يشار محمد سعيد) تعد مشاركتنا و رعايتنا للمؤتمر شرف كبير و نحن من الداعمين و الراعين للمؤتمرات العلمية التي تنظمها وزارة الصحة و مديريات الصحة في جميع المحافظات مضيفا ” لدينا عدة وكالات لمجموعة من الشركات العالمية

 المختصة بالادوية و العقاقير الطبية ” بالاضافة الى تقديمنا و عرضنا للجهاز الاول من نوعه في العراق الخاص بالكشف عن سرطان عنق الرحم و الذي يظهر النتائج خلال دقيقتين فقط و يمكنه كشف الخلايا السرطانية قبل سنتين من حدوثها و يعمل الجهاز  بواسطة الامواج الصوتية و التي تمكن الاطباء من تشخيص الخلايا السرطانية و علاجها و هذا الجهاز امريكي المنشأ بالاضافة الى عرض جهاز الوقاية الشخصية للملاكات الطبية و الصحية العاملين في الردهات الوبائية و ردهات المصابين بالفيروسات و فيروس كورونا و يمكنه حماية الاشخاص من خلال الفلاتر الخاصة و المتميزة و التي تصل الى نسبة فلترة للهواء بنسبة (99.9) % و يمتاز الجهاز بخفة الوزن و بطارية قابلة للشحن تعمل لاكثر من 8 ساعات بالاضافة الى عرض مجموعة من الادوية الخاصة بالامراض السرطانية و الامراض الاخرى و التي تعتبر اخر ما توصلت له شركة صناعات الادوية العالمية بالاضافة الى مشاركتنا بعرض المواد الخاصة بتعقيم و تطهير صالات العمليات و عدد العمليات و الاسنان في المستشفيات و المراكز التخصصية و المطهرات الخاصة بالتطهير ضد فيروس كورونا مبينا ان شركتنا تعتبر من اكبر الشركات في القطر في مجال التطهير و التعقيم و لدينا عقود مع دائرة صحة بغداد الكرخ و العديد من دوائر الصحة في العراق مؤكدا ” ان هذا المؤتمر يختلف عن المؤتمرات السابقة لكونه جمع الكثير من اصحاب الخبرات العلمية و الطبية بالاضافة الى البحوث الرصينة التي قدمت خلال المؤتمر .

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