كواترو توضح آخر تطورات مستقبل ميسي مع برشلونة

وضحت شبكة “كواترو” الإسبانية آخر تطورات مستقبل جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ليونيل ميسي، مع اقتراب انتهاء عقده مع العملاق الكتالوني.

وتنتهي علاقة ميسي مع برشلونة في حزيران/ يونيو 2021 رسميًا، ولكن يحق للأرجنتيني التفاوض مع أي نادٍ آخر بداية من كانون الثاني/ يناير كما تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في الأشهر الستة الأخيرة من العقد.

وبحسب الشبكة الشهيرة أن ميسي لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد حول مستقبله مع برشلونة، لكن في الوقت الحالي، ما زال يفضل الأرجنتيني الرحيل عن تمديد العقد مع برشلونة.

هذا ما يضع أمام الفائز برئاسة نادي برشلونة في الانتخابات المقبلة والتي ستٌقام يوم 24 كانون الثاني/ يناير تحديًا كبيرًا لمحاولة إقناع ميسي بتغيير وجهة نظره واستمراره في قلعة “كامب نو”.

الجدير بالذكر أن هناك ناديين يرغبان في ضم ميسي في الموسم المقبل هما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، ولكن حتى الآن، لم يقدما أي عرض لقائد برشلونة.