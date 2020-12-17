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محكمة تحقيق الكرخ تباشر التحقيق بملفات فساد تتعلق بديوان الوقف السني

بغداد/ إعلام القضاء
محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في الكرخ تباشر اجراء التحقيق بمجموعة من الاخبارات التي تتعلق بملفات فساد كبيرة حصلت في ديوان الوقف السني خلال السنوات السابقة.
وأوضح القاضي المختص أن ” المحكمة أجرت التحقيقات بعدد من قضايا الفساد الاداري والمالي التي تتعلق بالاضرار العمدي باموال ومصالح الوقف وتجاوز حدود الوظيفة خاصة فيما يتعلق بشراء عقارات بأرقام كبيرة جدا لاتتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار، وأصدرت اوامر استقدام بحق عدد من المتهمين في ديوان الوقف السني تتعلق بهذه الملفات”.

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