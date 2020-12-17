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نائب يدعو الكاظمي للإسراع في استبدال وزير الكهرباء بـ”شخصية كفوءة”

قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عادل المحلاوي، الخميس، إن وزير الكهرباء ماجد محمد حنتوش “لا يصلح أن يكون مدير قسم في الوزارة”، داعياً رئيس الوزراء مصطفى) الكاظمي للإسراع باستبداله “بشخصية كفوءة قبل الانهيار التام لقطاع الكهرباء”.

وذكر المحلاوي، “من خلال متابعتنا الدقيقة لأداء وزير الكهرباء كوني عضواً في لجنة النفط والطاقة النيابية اتضح لنا بأنه ضعيف جداً وليس لديه خطة عمل ويعمل (بالبركة) ولا يصلح أن يكون مدير قسم في الوزارة وسبب أساسي في انهيار الكهرباء وسمح لمافيات الفساد بالتحكم بمفاصل الوزارة”.

وأضاف المحلاوي في بيان “ولهذا ندعو (رئيس الوزراء مصطفى) الكاظمي للإسراع باستبداله بشخصية كفوءة قبل الانهيار التام لقطاع الكهرباء، علماً سيكون لنا موقف حاسم في لجنة الطاقة النيابية بصدده”.

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