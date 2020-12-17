نقابة الصحفيين العراقيين تحتضن المؤتمر الإنتخابي للاتحاد العراقي للصحافة الرياضية السبت المقبل

تحتضن نقابة الصحفيين العراقيين في مقرها الكائن في منطقة كرادة مريم في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت المقبل الموافق 19 كانون الأول الجاري المؤتمر الإنتخابي للاتحاد العراقي للصحافة الرياضية تحت شعار (الصحفيون الرياضيون ركن ا ساس في الإصلاح والتغيير الرياضي ) وذلك لإختيار هيئة إدارية جديدة تتولى قيادة الاتحاد في السنوات الأربع المقبلة.

وحسب النظام الداخلي للاتحاد وضوابط الانتخابات يحق لأعضاء الهيئة العامة ممن يحملون صفة عضو متمرس في النقابة المشاركة والتصويت لأختيار الرئيس ونائبه وأمين السر وثمانية أعضاء أساسيين وثلاثة احتياط.

وستجري الانتخابات بإشراف لجنة مختصة يرأسها نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بعد أن تم إنجاز الأمور الفنية والتنظيمية الخاصة بتلك الانتخابات التي سبق الإعلان عنها وبموجب النظام الداخلي للاتحاد قبل أكثر من 45 يوما كما تم فتح باب الترشيح أمام أعضاء الهيئة العامة خلال المدة من الأول ولغاية انتهاء الدوام الرسمي ليوم الخامس عشر من الشهر الجاري.

وبموجب الترشيحات النهائية فقد رشح الزملاء خالد جاسم لمنصب رئيس الاتحاد وعدنان لفتة نائبا للرئيس ويوسف فعل لأمانة السر بينما رشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد الزملاء كاظم الطائي وعادل العتابي وجعفر العلوجي وعمار ساطع ومهدي العكيلي وسيف المالكي وجاسم العزاوي وجمعة الثامر ومؤنس عبد الله وميثم الحسني وكريم قحطان وبلال زكي وسمير السعد وأحمد مطرود.