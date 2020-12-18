آرسنال يسعى لإنقاذ إيسكو من جحيم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إنكليزية، أن نادي آرسنال يرغب في التعاقد مع الدولي الإسباني، فرانشيسكو إيسكو، لاعب ريـال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صانع الألعاب الإسباني، يعاني في ريـال مدريد هذا الموسم من تراجع في مستواه، وعدم المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الملكي.

صحيفة “سبورت” الإسبانية، قالت إن وضع إيسكو يزداد سوءًا في ريـال مدريد، ويريد أن يحصل على وقت أكبر في المشاركة مع الفريق، لكنه لم يقنع زيدان حتى الآن هذا الموسم.

إيسكو بدأ يدرك أن الوقت قد حان للرحيل عن ريـال مدريد، بعد 7 سنوات مع النادي الملكي، لكن ليس لديه أي عروض على الطاولة حتى الآن.

آرسنال يبحث عن التعاقد مع لاعب وسط هجومي، لتعويض مسعود أوزيل الذي سيرحل في ميركاتو الشتاء، خاصة بعدما خرج الألماني من حسابات المدرب ميكيل أرتيتا.

إيسكو لديه عقد حتى 2022 مع ريـال مدريد، والنادي الملكي ليس لديه مانع في رحيله، بشرط الحصول على مقابل مادي مناسب.