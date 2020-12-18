أحمل مظلتي وأمضي غير مبال بزخات الرصاص ــ نص مفتوح

بقلم مهدي قاسم ـــ صحيفة صوت العراق

حمل مظلتي وأمضي غير مبال بزخات الرصاص

بحثا عن بلابل بغداد اختفت فزعة من قناصين مستنفرين .

كم أتمنى أن تكون الأمور على ما يرام

أفكر مع نفسي ساهما

فأنا أيضا احب الجمال والورود والأغاني المثيرة لعشق وحنين

كما أحب الحب والتغزل بحبيبة حتى ينتابني نعاس حلم جميل

تروق لي أن أرى نكتة بارعة تتجول في الشوارع على هيئة مهرج طريف ..

لاستغرق في الضحك حتى أستلقى على قفاي من شدة قهقهة تشق طريقها من قلب مؤثث بجذل حميم ..

فكم سيكون رائعا ولطيفا أن تجري الأمور على هذا النحو

بتلك السجية السخية والمبهجة !..

أن امضي وقتي بتسليات حلوة و لطيفة كولد مدلل طوال وقت !,,

ولكن ماذا أفعل بهذا الدم البشري المسفوح لتوه يجري قرمزيا ساخنا

يستوقفني فجأة كسيف معقوف في الهواء

وهو يتدفق نازفا كنبع جريح ،

ويرتد صداه كصرخات طفل مذعور من ضراوة كوابيسه

يحتضن أباه قتيلا ، مقتولا على رصيف مهجور .

ليصبح يتيم العالم الأفجع حزنا ضراوة..

دم بشري مسفوح يجري هنا وهناك

في كل مكان من أرض السواد

حيث يتربص مغول جدد في كل معطف وزاوية

ليصطادوا نسورنا الجميلة بغدر ضباع مصابة بلوثة سعار

لتخلو سماء بغداد إلا من غربانهم الناعقة بتعكير مزاج

بينما أنا ـــ متحديا ــ مشروع قتيل في أية لحظة قادمة……….