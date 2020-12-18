القوات الروسية تقتل مهندسين اثنين من الثوري الإيراني جنوبي ديرالزور

أكدت مصادر محلية سورية ، اليوم الجمعة ، مقتل مهندسين من الحرس الثوري الإيراني ، أحدهما إيراني الجنسية وآخر سوري يعمل معهم ، يوم أمس الخميس ، على يد عناصر القوات الروسية، في حقل التيم النفطي جنوبي مدينة ديرالزور.

وقالت تلك المصادر ، إن “عناصر الحراسة الروس في حقل التيم النفطي، أطلقوا النار على مهندسين من الحرس الثوري الإيراني، بعد مشادة كلامية حدثت بين الطرفين ، إثر محاولة المهندسين الدخول إلى الحقل، حيث قام الحراس بمنعهم من الدخول رغم إظهارهم لبطاقاتهم الأمنية، ليقوم المهندس الإيراني بإشهار سلاحه وإطلاق النار في الهواء”، مضيفة ” على إثرها أطلق عناصر الحراسة الروس، النار على المهندسين بشكل مباشر، ما أدى لمقتلهما مع مرافقتهم، وإعطاب سيارتهم التي كانوا يستقلونها”.

وأضافت هذه المصادر ، أن ” ان المهندس السوري يدعى علي ، من بلدة المريعية، وجرى نقلهم إلى المشفى العسكري في مدينة ديرالزور، وسط استنفار للقوات الروسية والمليشيات الإيرانية عقب الحادثة”.

ووفق المصادر نفسها ، أن ” المهندسين كانا ذاهبين إلى الحقل من أجل تسليم الروس عقد يثبت أن النظام السوري سلم حقول النفط في البوكمال إلى المليشيات الإيرانية ، وأعطاهم حق استثمارها لمدة عشرة سنوات، وذلك بهدف منع الروس من السيطرة على حقول النفط، خصوصاً بعد الخلافات الروسية الإيرانية الأخيرة على استثمار حقول النفط الواقعة بالقرب من مدينة البوكمال، وإرسال الروس تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط المدينة والحقول النفطية القريبة”.