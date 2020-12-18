رئيس اقليم كوردستان مهنئاً الايزيديين: سنواصل العمل لانقاذ المختطفين

وجاء في رسالة تهنئة وجهها بارزاني وردت نسخة منها لوكالة شفق نيوز، انه يهنئ عيد الصيام الايزيدي لامير الايزيديين وبابا شيخ والمجلس الروحاني وجميع الايزيديين في كوردستان والعالم وخصوصا اسر وذوي ضحايا الارهاب.

واعرب بارزاني عن تمنياته ان يحمل هذا العيد والاعياد القادمة معه السلام وتنهي جميع المآسي وان تعود الحياة والاعمار لموطن واماكن الايزيديين وان يعود جميع النازحين الذين تضرروا بسبب حرب الارهاب والنازحين في المخيمات الى بيوتهم وقراهم ومدنهم الامنة المعمرة.

وجدد بارزاني تأكيده لجميع الايزيديين بان بعضا من الاخوة والاخوات الايزيديين مازالوا مفقودين ومخطتفين، وان مساعيه ستستمر لانقاذهم واعادتهم وكشف مصير المفقودين.

وأشار إلى أن جهوده ستستمر والعمل سيستمر للحفاظ على ثقافة التعايش وقبول الاخر بين جميع مكونات كوردستان الدينية والقومية وتوسيعها وان تبقى كوردستان وطنا لجميع المكونات.