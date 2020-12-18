عالية نصيف تكشف عن سرقة تقدر بـ 150 مليون دولار في موازنة العام القادم

كشفت النائبة عالية نصيف عن فقرة في موازنة 2021 تتضمن فساداً بملايين الدولارات، مبينة أن هناك أسماء معروفة مشتركة في هذه السرقة.

وقالت في بيان اليوم، أنه :” في ظل الظرف الاقتصادي الصعب والخزينة الشبه خاوية وشحة رواتب الموظفين، يتفنن الفاسدون في سرقة المال العام ولا يتوقف جشعهم حتى في وقت الأزمات وقلة الأموال، واليوم هناك فقرة في موازنة العام القادم تتضمن سرقة 150 مليون دولار من خلال قرض لشركة تمتلك اسمين، وهذه السرقات هي امتداد لسرقات لؤي الخطيب، وسوف نشرح للرأي العام العراقي تفاصيل هذه العملية والمكان الذي تم ابرام الصفقة فيه ومن هم الشركاء فيها “.

وبينت نصيف :” أن الوضع الحالي مقلق جداً باعتبار أن مادة واحدة من الموازنة سيتم خلالها سرقة 150 مليون دولار عبر قرض، وذلك بقيادة عصابة لؤي الخطيب ومدير عام ووزير ومسؤول في النظام السابق في دبي ” ، داعية رئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة والنواب الشرفاء الى ” الوقوف بوجه هذه السرقة ووضع حد لهذا العبث بالمال العام “.