نعيم الهاشمي الخفاجي

كتبت الإعلامية زينب الغانم على صفحتها

‏إعادة فتح ساحة ‎#الحبوبي في ‎#الناصرية ورفع خيم الإعتصام بعد الإتفاق مع المتظاهرين.

‎#صباح_الخير

‎#العراق https://t.co/jjEowSeLOC‎‎‎

عندما اندلعت المظاهرات وسارت نحو الاتجاه الغير صحيح بيومها كتبت عدة مقالات وللاسف هناك من بلغ إدارة الفيس بوك ضدي وتم إغلاق حسابي، قلت ان المظاهرات تحركها سفارات الدول المحتلة للعراق والتمويل خليجي لأسباب مذهبية، قلت المظاهرات بدأت عمودها الفقري هم التيار الصدري وستكون نهاية انحراف هذه المظاهرات على ايادي سيد مقتدى الصدر وتياره، وفعلا قام الصدريون في إزالة خيام عملاء السفارات في بغداد وسائر المحافظات واليوم وصلت إلى الناصرية وتم إزالة الخيام، انا لست ضد بمن يخرج مطالبا في حقوقه بظل حكومات محاصصاتية تنصف الإرهابي والبعثي القذر وتظلم المناضل والمجاهد، المطالبة بالحقوق حق مشروع لكن ليس من الحكمة أن من يقود المظاهرات عملاء الدول المحتلة وحثالات فلول البعث وهابي، رأينا مظاهرات السليمانية كيف صمت جميع الحثالات التي كانت تحرض على حرق مدننا في الوسط والجنوب.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.