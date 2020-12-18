مسؤول الانتخابات في الديمقراطي الكوردستاني : الاستعدادات الفنية والسياسية للانتخابات المقبلة متواضعة

أشار مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اليوم الجمعة ، الى انه من غير المؤكد ما اذا كانت الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في يونيو / حزيران 2021 ستجرى ام لا ، لافتاً الى غياب الاستعدادات الفنية والسياسية الجدية لها.

هذا واعلن رئيس الوزراء العراقي ، مصطفى الكاظمي ، إجراء انتخابات عامة مبكرة ، وذلك في إطار الوفاء بالوعود التي قدمها عندما تولى منصبه في مايو/ أيار، بعد أشهر من الاحتجاجات التي أجبرت سلفه، عادل عبد المهدي، على الاستقالة.

واندلعت الاحتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستمرت لعدة أشهر، مع خروج الآلاف إلى الشوارع في العاصمة بغداد وفي مدن الجنوب.

خسرو گوران ، قال ، انهم يأملون في ان يتمكن الكورد في المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) في كركوك والموصل وديالى من الادلاء بأصواتهم في ظروف مناسبة في حال اجراء الانتخابات ، كما عبر عن الامل في توصل أربيل وبغداد الى اتفاق بشأن المناطق الكوردستانية على شاكلة اتفاق شنگال قبل الانتخابات المقبلة ، من اجل تطبيع الأوضاع في تلك المناطق وعودة مقرات وتنظيمات الديمقراطي الكوردستاني اليها.

مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني خسرو گوران ، شدد على ان حق التصويت والمشاركة في الانتخابات مكفول لكل مواطن عراقي وفق الدستور ، سواءً كان هذا المواطن في منطقته او نازحا أولاجئاً ، مردفاً بالقول لكن أجواء سياسية وامنية مستقرة كفيلة بضمان مشاركة أوسع للمواطنين في الانتخابات.