وزير البيشمركة: أبلغنا التحالف الدولي بهجمات PKK الأخيرة

أكد وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان أن هجمات حزب العمال الكوردستاني PKK على البيشمركة وإقليم كوردستان لن تخدم الحزب ولن تخدم حاضر ومستقبل كوردستان.

وقال شورش إسماعيل في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: «يجب على جميع الأطراف التعلم من التاريخ، ويجب أن يعلم حزب العمال الكوردستاني أن هجماته لن تخدمه ولن تخدم حاضر إقليم كوردستان ولن تخدم مستقبل كوردستان».

وأشار إسماعيل إلى أنه تم إبلاغ التحالف الدولي بهجمات PKK الأخيرة، وقال: «علينا أن نحاول حل المشاكل بطريقة مختلفة».

وفيما يتعلق بملف التنسيق الأمني بين حكومتي إقليم كردستان والعراق المتعلق بالمناطق التي تشهد فراغاً أمنياً، قال وزير البيشمركة: «نحن مستمرون ونمضي قدماً، ونأمل أن نتوصل إلى تفاهم أفضل.. نحن متأكدون من قدرتنا على النجاح في هذا المجال».

وفيما يتعلق بعملية الإصلاح في وزارة البيشمركة، قال شورش إسماعيل: «خطونا خطوات واسعة في مجال الإصلاحات، لكن في الواقع يجب أن يكون هناك اتفاق سياسي رفيع المستوى للسماح بمزيد من الإصلاحات في وزارة البيشمركة».