وفد كوردستان المفاوض يجتمع برؤساء كتل البرلمان العراقي

وصل مساء اليوم الاربعاء، وفد كوردستان المفاوض برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، إلى البرلمان العراقي، برفقة د. بشير حداد، نائب رئيس البرلمان، للاجتماع برؤساء الكتل النيابية.

ووفق المعلومات الواردة، فقد بدأ قبل قليل اجتماع وفد كوردستان المفاوض مع رؤساء الكتل النيابية في مبنى البرلمان العراقي.

ويهدف الاجتماع الذي يشارك فيه وفد إقليم كوردستان إلى جانب رئاسة البرلمان العراقي ورؤساء الكتل النيابية العراقية واللجنتين المالية والقانونية، إلى حسم مسألة حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية للعام 2021.