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أيبا شگد الوكت ممحل

أيبا شگد الوكت ممحل
زاهر الشاهين

صرت مشتاگ ملهوف لحچي اهلنا
خويا ويا بعد روحي وعيوني انت
ايبا شكد الوكت ممحل واخذنا هواي لبعيد
صرنا بالحلم وحنا هناك
ودارت سوالف من كل كتر
وذاك حزورة وهذا ينتظر
وصار الرهن من يحزر
كليجة وطاطلي
والزلابية گلوب مرسومة
يا رطب برحي كثير مشتاگين
ولصوت بلبل نخلنا
حنّت إذنّا
شگد الزمن مو زين ويانا
اجوا ذولي الصرامي وزاد بلوانا
معقولة…. شخير الناس يخرش
لچن زين الزلم فنش
شوكت تصحا الاوادم
وتنهض النخوة والناس تتحشم
الدنيا مو بس نوم وعلف
الدنيا تريد رجال
صنديد واحدهم لو تحزم
كلها منك يا نذل بالما إلك بي
حفيان مثلك اجو گلنا خطي
فرصة من عالي السما جتهم
صار اللغف والنهب ديدنهم
لا مسابح بعد تنفع
لبسوا رباط العنق ومومنهم تلفع
علي ثوبه خشن من جنفاص مصنوعة
وانتم بنعيم وخواتمكم ذهب مصنوعة
17/12/2020

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