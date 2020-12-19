إجرام بغداد: القبض على مطلوبين ضمنهم متهم ابتز فتاة عبر التواصل الاجتماعي

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الجمعة، عن إلقاء القبض على مطلوبين ضمنهم متهم ابتز فتاة عبر التواصل الاجتماعي.

وذكرت المديرية في بيان أن “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة ألقت القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة خلال حصيلة ممارساتها الأمنية خلال ٢٤ ساعة الماضية”.

وأضافت أن “الممارسات تضمنت إلقاء القبض على متهم قام بانتحال صفة ضابط برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية، وتم توقيفه وفق المادة ١٦٠ ق.ع ضمن مكتب مكافحة إجرام المنصور”.

وأوضحت، أن “مفارز مكتب مكافحة إجرام الخضراء ألقت القبض على متهم قام بابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم توقيفه وفق المادة ٤٣٠ ق.ع، فيما تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بين السرقة، والتسليب، والتزوير ضمن أعمال مكاتب مكافحة إجرام الاعظمية، والشعب، وباب الشيخ، وبغداد الجديدة، والكرادة، والقدس، والبياع، والكاظمية، والغزالية، والصالحية، والمحمودية، وابي غريب، والحرية وفق المواد القانونية ٤٤٦ ، ٤٤٤ ، ٤٤٣ ، ٢٩٢ ، ٢٩٨ ، ٢٨٩ ، ٢٩٧ ، ٢٤ أسلحة، ٢٤٣ ، ق.ع “.